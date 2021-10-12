В начале осени инвесторы зарабатывали на сырьевых и технологических акциях

12 октября 2021, 11:45

Финансовая группа «ФИНАМ» изучила торговые результаты клиентов сервиса «Диагностика» по итогам сентября 2021 года.

За первый осенний месяц инвесторы совершили более 1,47 млн трейдов с российскими и иностранными акциями. При этом в 56,2% случаев на американских и российских биржах были открыты длинные позиции. Наиболее доходными оказались торговые операции с бумагами «Газпрома», ГМК «Норильский никель» и «Роснефти», а также Moderna, Netflix и NVidia.



Исследование проводилось среди российских инвесторов (клиентов ФГ «ФИНАМ» и других брокеров), использующих сервис «Диагностика». С его помощью можно проанализировать инвестиционный портфель, получить данные о сделках других участников рынка и рекомендации по повышению эффективности используемой торговой стратегии.



В сентябре 2021 года российский фондовый рынок продемонстрировал устойчивый рост: номинированный в долларах Индекс РТС прибавил 5,56%, а Индекс МосБиржи — 4,71%. «Текущие рекорды Индекса МосБиржи обуславливаются сильным ростом цен на нефть и газ, прогнозами циклического роста прибыли и глобальным ростом спроса на рисковые активы, а также притоком розничных инвесторов, — утверждают аналитики ФГ “ФИНАМ”. — По данным Bloomberg, в 2021 году прибыль компаний Индекса МосБиржи взлетит в годовом выражении в 2,5 раза и превысит докризисные уровни 2019 года на 35%. Рост прибыли, непревзойденная дивидендная доходность и низкая оценка по мультипликаторам создают хороший фундамент для рынка».



По данным «Диагностики», самыми прибыльными в сентябре стали сделки с акциями «Газпрома», ГМК «Норильский никель» и «Магнита». Бумаги российского газового концерна дорожали на фоне успехов с реализацией проекта «Северный поток — 2» и резкого роста цен на природный газ в Европе в условиях дефицита. Помимо «Газпрома», «Норникеля» и «Магнита», в топ-10 самых доходных вошли акции «Мечела», «Роснефти», Сбербанка, «НОВАТЭКа», «ЛУКОЙЛа», «РУСАЛа» и ММК.



При этом топ самых торгуемых ценных бумаг выглядел иначе — в него вошли акции ВТБ, Сбербанка и АК «АЛРОСА». Руководство ВТБ повысило финансовые прогнозы и подтвердило намерение выплачивать в виде дивидендов 50% чистой прибыли, а бумаги Сбербанка обновили исторический максимум после известия об удвоении чистой прибыли во II квартале в условиях сохранения привлекательной дивидендной политики.



На рынке США самыми доходными бумагами стали традиционные бенефициары пандемийной эпохи — Moderna (биотехнологическая компания), Netflix (стриминговый сервис) и Nvidia (производитель видеокарт). При этом лидерами по объемам торгов стали платформа Netflix, онлайн-ретейлер Alibaba и IT-гигант Apple.



Примечательно, что 88 465 пользователей «Диагностики» предпочитают совершать сделки с инструментами российского рынка акций. При этом 56,2% открытых позиций в сентябре были «длинными», то есть ориентированными на рост выбранного актива.

