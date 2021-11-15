15 ноября 2021, 9:15

Рост напряженности заставил инвесторов сократить риски

В пятницу российские фондовые индексы завершили день падением на фоне обвинений России в обострении ситуации с беженцами на белорусской границе с Евросоюзом, а также после публикаций зарубежных СМИ о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины. Хотя российские официальные лица это опровергают, часть инвесторов предпочла перед выходными сократить риски.



На росте напряженности рубль теряет около 1,6% к доллару и евро. Ситуация также усугубляется снижением нефтяных котировок до уровня чуть выше $82 за баррель по марке Brent, в силу чего нефтегазовый сектор выглядит слабее рынка. Снижение российского рынка происходит в целом на позитивном фоне – сильной финансовой отчетности эмитентов и устойчивости зарубежных фондовых рынков.



Биржи Азии утром закрылись преимущественно в плюсе. Европейские индексы к вечеру достаточно стабильны, кроме упавшего на 0,4% британского FTSE100, а днем некоторые из них снова обновили максимумы. Фьючерсы на индексы США весь день держались в положительной зоне, а сами индексы с открытия также окрасились зеленым.



По итогам основной сессии Индекс МосБиржи снизился на 1,62% до 4121,66 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах Индекс РТС упал на 3,79% до 1839,23 пункта.



Среди лидеров падения – бумаги с большим весом в индексах: государственный «Сбербанк» а.о. (-2,31%) и а.п. (-1,93%), «Газпром» (-3,59%), «ЛУКОЙЛ» (-2,59%), «Роснефть» (-2,27%).



«Роснефть» сегодня предсказуемо сильно отчиталась по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 года. Выручка компании выросла на 61,2% (г/г) до 2320 млрд руб., EBITDA – на 74,3% (г/г) до 638 млрд руб. «Роснефть» получила чистую прибыль в 314 млрд руб. Но отчетность позволила лишь слегка сдержать падение акций в пятницу.



Сателлит «Роснефти», Группа «Башнефть» также опубликовала квартальную отчетность по МСФО. Выручка компании выросла на 88,7% (г/г) до 237,7 млрд руб., EBITDA – в 2,9 раза до 44,8 млрд руб. Чистая прибыль акционеров увеличилась в 12,7 раз и достигла 30,5 млрд руб. Обыкновенные акции «Башнефти» поперек рынка выросли на 5,62%, а привилегированные – только на 0,44%.



А числе аутсайдеров дня оказались и акции «Аэрофлота» (-2,21%), обвиненного в доставке беженцев из Сирии и Ирака в Белоруссию. На 2,54% упали акции «АЛРОСА». В отрицательной зоне завершили основную сессию бумаги НМТП (-3,92%), TCS Group (-3,00%), «Магнита» -2,89%, Ozon (-2,62%) и АФК «Система» (-2,38%).



Над этим неспокойным ландшафтом гордо взлетает буревестник обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» (+12,56%), растущий второй день подряд без видимых причин. Сложно сказать, что это – спекулятивный разгон или действия инсайдеров? Когда капитализация компании более чем в два раза ниже денежных накоплений, возможны всякие «чудеса», что обыкновенные акции «Сургута» нам время от времени показывают. При этом привилегированные прибавили за день 1,52%.



Акции «РУСАЛа» (+0,61%) избежали падения после роста предыдущих дней, поддержанные тем, что их включили в состав индекса MSCI Russia, что должно обеспечить приток средств институциональных инвесторов. В индекс MSCI Russia Small Cap вошли акции «Segezha» (+1,23%) и привилегированные акции «Мечела» (+0,47%).



Среди бумаг, показавших рост в пятницу оказались также HeadHunter (+4,47%), EN+ (+1,65%), «Полюс» (+1,09%) и Polymetal (+0,67%).



Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями, советуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».



С технической точки зрения, Индекс МосБиржи в процессе коррекции от исторических максимумов опустился ниже линии восходящего тренда и, вернувшись к ней, возобновил снижение. Ближайшая поддержка в районе 4080 пока сработала. Но если она не устоит, следующая сформирована в районе 3950. Сопротивление находится на уровне 4180.

