Фондовый рынок Турции упал из-за обострения отношений с Израилем

30 октября 2023, 10:15

25 октября произошло падение турецкого рынка акций, в результате чего базовый индекс Стамбульский биржи упал на 7% и спровоцировал 2 приостановки торгов на всем рынке.

Вероятно, падение акций связано с опасениями по поводу турецко-израильских отношений после того, как Эрдоган объявил об отмене запланированного визита в Израиль.



Падение биржи в Турции стало самым значительным после февральских землетрясений. Рынок страны находится на пути к самому значительному месячному падению за последние 3 года.