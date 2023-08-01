Страны ЕС возвращают довоенные правила ввоза животных из Украины

1 августа 2023, 10:45

После российского вторжения страны Евросоюза разрешили ввозить собак, котов и хорьков из Украины по упрощенным правилам, но из-за повышенного риска распространения бешенства ограничения возвращают.

В частности Эстония, Финляндия, Норвегия, Чехия, Польша и Германия уже вернули ограничения. Упрощенные правила не отменены в Латвии, Швеции (до 1 сентября), Италии, Португалии, Хорватии, Швейцарии (до 1 августа) и на Мальте, рассказал "Медузе" волонтер, помогающий украинским беженцам выехать в ЕС.Для украинцев будут действовать общие условия ввоза животных:▪️наличие чипа;▪️прививка от бешенства;▪️тест на антитела к бешенству, который нужно сделать спустя месяц после после вакцинации;▪️сертификат здоровья, соответствующий образцу ЕС.