Умные игрушки для домашних животных

29 февраля 2024, 9:35

Ещё совсем недавно подход к уходу домашних питомцев ограничивался удовлетворением их первичных биологических потребностей. Предоставляя коту, псу или хомячку достаточно еды и относительный комфорт жизненного пространства, хозяин считал свой долг выполненным. Сегодня многие убеждены, что даже сложной конфигурации когтеточка для любимой кошки или прочный мяч для пса – это не более, чем необходимый минимум. В тренде – «умные», развивающие игрушки, которые сделают жизнь питомца яркой и насыщенной.

Чем они заняты?

Многие владельцы котов и собак убеждены, что на протяжении всего времени, пока питомец находится один в квартире, он пребывает в перманентной тоске по хозяину. Вероятнее всего, это не совсем так. Однако приходится признать: у животного в доме действительно не так много возможностей, чтобы найти увлекательное занятие, которое «прокачает» его интеллект, а главное – избавит вас от необходимости начать ремонт в квартире уже в ближайшие выходные.

Коты и собаки – хищники. Их естественное состояние – это бесконечные «войны» за территорию, поиск добычи и охота. Домашней собаке или кошке охотиться не на кого, да и незачем. Тем не менее, они вполне способны получить удовольствие от самого процесса, удовлетворяя свои природные инстинкты без ущерба для имущества хозяина. Хотите быть в тренде, а главное – сделать жизнь питомца более яркой и насыщенной? Приобретите для него одну или несколько интерактивных игрушек, соответствующих его возрасту и размеру.

Популярные игрушки для кошек

В числе самых востребованных игрушек для кошек

мягкие фигурки, которые имитируют добычу;

головоломки;

тренажёры;

головоломки-кормушки.

Кошки обожают бегать за светящимся следом, создаваемым лазерной указкой, осваивать туннели и многоуровневые треки. Польза таких развлечений для пушистого любимца очевидна. Создавая стимул для физической активности, вы помогаете животному выплеснуть энергию и справиться с пережитыми стрессами, развивать интеллект и тренировать ловкость. Больше физической активности днём – меньше риск ожирения, здоровее сердце и суставы. А главное – отличный досуг для всей семьи, ведь наблюдать за такими играми обожают и дети, и взрослые!

Что любят собаки?

Даже если собаке обеспечены увлекательные прогулки и возможность порезвиться на свежем воздухе, большую час времени животное двигается не так уж много – в этом просто нет необходимости! Между тем, использование интерактивных игрушек и головоломок позволяет собаке тренировать память и способствует повышению способностей к обучению.

Наиболее распространены головоломки-кормушки, стимулирующие поиск способа открыть ячейку, где спрятано лакомство. Собаки, которым обеспечен доступ к разнообразным, в том числе – интерактивным приспособлениям для игры, более коммуникабельны и спокойны, не склонны грызть мебель и портить обувь, лучше усваивают команды.