26 ноября 2024, 13:45

В Украине запускают Единый госреестр домашних животных

Единый госреестр домашних животных на платформе "Дія.Engine" будет содержать такую информацию о собаках, котах и хорьках:



▪️кличка и описание животного;

▪️информация о вакцинации и биостерилизации;

▪️контакты владельцев или держателей;

▪️другие существенные для здоровья животного данные.



"Государство впервые за историю независимости получит реальные данные о количестве домашних животных и сможет контролировать их вакцинальный статус. Такая информация крайне актуальна для эффективного снижения риска распространения опасных инфекций, таких как бешенство", — сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Денис Башлык.

