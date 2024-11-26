В Украине запускают Единый госреестр домашних животных

Единый госреестр домашних животных на платформе "Дія.Engine" будет содержать такую информацию о собаках, котах и хорьках:
▪️кличка и описание животного;
▪️информация о вакцинации и биостерилизации;
▪️контакты владельцев или держателей;
▪️другие существенные для здоровья животного данные.
"Государство впервые за историю независимости получит реальные данные о количестве домашних животных и сможет контролировать их вакцинальный статус. Такая информация крайне актуальна для эффективного снижения риска распространения опасных инфекций, таких как бешенство", — сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Денис Башлык.
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