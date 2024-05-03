3 мая 2024, 13:15

"Газпром" у 2023 році отримав чистий збиток у 629 млрд рублів ($6,7 млрд)

Довідково, прибуток у попередні роки:

2022 рік  - 1,23 трлн рублів ($15,3 млрд).
2021  рік - 2,5 трлн рублів ($31,2 млрд).

Востаннє «Газпром» отримував річний збиток у 1999 року.


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