"Газпром" у 2023 році отримав чистий збиток у 629 млрд рублів ($6,7 млрд)

Довідково, прибуток у попередні роки:
2022 рік - 1,23 трлн рублів ($15,3 млрд).
2021 рік - 2,5 трлн рублів ($31,2 млрд).
Востаннє «Газпром» отримував річний збиток у 1999 року.
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