"Газпром" у 2023 році отримав чистий збиток у 629 млрд рублів ($6,7 млрд)

3 мая 2024, 13:15

Довідково, прибуток у попередні роки:



2022 рік - 1,23 трлн рублів ($15,3 млрд).

2021 рік - 2,5 трлн рублів ($31,2 млрд).



Востаннє «Газпром» отримував річний збиток у 1999 року.