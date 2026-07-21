ЕС оштрафовал AliExpress на $629 млн

21 июля 2026, 9:45

Европейская комиссия оштрафовала маркетплейс AliExpress на $629 млн за нарушение Закона о цифровых услугах (DSA).

Это крупнейший штраф, наложенный в рамках данного законодательства. По данным регулятора, платформа не обеспечила должный контроль за продажей контрафактных и небезопасных товаров, включая поддельную продукцию, игрушки и косметику. Кроме того, система борьбы с недобросовестными продавцами оказалась неэффективной.AliExpress обязали представить план по устранению нарушений до 20 октября 2026 г., в противном случае компании грозят дополнительные санкции. В компании заявили, что не согласны с решением Еврокомиссии и считают размер штрафа несоразмерным.