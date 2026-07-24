Еврокомиссия оштрафовала Google на €890 млн

24 июля 2026, 14:45

Еврокомиссия оштрафовала Google на общую сумму €890 млн (около $1 млрд) за два нарушения закона о цифровых рынках.

Первый штраф в размере €460 млн компания получила за предпочтительное продвижение собственных сервисов в Google Search. Комиссия установила, что Google отдает предпочтение собственным продуктам — шоппингу, отелям, транспорту и спортивным результатам — размещая их выше конкурентов в результатах поиска, в частности на топовых позициях или с расширенными визуальными элементами и фильтрами.Второй штраф в размере €430 млн связан с ограничениями в Google Play. По данным Еврокомиссии, компания не позволяла разработчикам бесплатно информировать пользователей об альтернативных и более дешевых способах покупки на сайтах или в других магазинах приложений и взимала чрезмерные комиссии за такие переходы.