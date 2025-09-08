8 сентября 2025, 9:45

Еврокомиссия оштрафовала Google на €2,95 млрд

В Еврокомиссии уточнили, что штраф наложен из-за искажения конкуренции в сфере рекламных технологий.



"Компания добилась этого, отдавая предпочтение собственным сервисам в сфере технологий отображения онлайн-рекламы в ущерб конкурентам, поставщикам таких услуг, рекламодателям и онлайн-издателям. Комиссия обязала Google прекратить практику самопреимуществ и принять меры для устранения присущих ей конфликтов интересов в цепочке поставок рекламных технологий. У Google есть 60 дней, чтобы сообщить комиссии о своих намерениях", — говорится в заявлении.



Комиссия установила, что как минимум с 2014 года по настоящее время Google злоупотреблял своим доминирующим положением на рекламном рынке, нарушая статью 102 Договора о функционировании Европейского союза.

