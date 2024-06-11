11 июня 2024, 10:15

В Турции оштрафовали Google

Антимонопольный регулятор Турции оштрафовал компанию Google на $15 млн.

Причина - нарушение правил конкуренции в части предоставления поисковых результатов в сфере бронирования гостиниц на местном рынке.


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