Китайське судно Yi Peng 3 отримувало вказівки від російської розвідки

Китайське судно Yi Peng 3, підозрюване в пошкодженні кабелів у Балтійському морі, отримувало вказівки від російської розвідки — The Wall Street Journal із посиланням на джерела.
Знайомі з перебігом розслідування джерела розповіли журналістам, що російська розвідка дала капітану судна інструкції пошкодити кабелі за допомогою якоря.
Для цього до району Каттегат прибув корвет "Мєркурій" Чорноморського флоту росії. Судно почало заходити у російські порти "Мурманск" та "Усть-Луга" навесні 2024 року. До цього воно не відвідувало порти у РФ дев’ять років, з 2015-го.
Наразі невідомо, чи пов'язана зміна маршрутів з початком співпраці з російською стороною. У статті зазначається, що НАТО складно реагувати на події в Балтійському морі, і влада уникає публічних звинувачень на адресу РФ, щоб запобігти паніці.