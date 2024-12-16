Китайське судно Yi Peng 3 отримувало вказівки від російської розвідки

16 декабря 2024, 16:15

Китайське судно Yi Peng 3, підозрюване в пошкодженні кабелів у Балтійському морі, отримувало вказівки від російської розвідки — The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Знайомі з перебігом розслідування джерела розповіли журналістам, що російська розвідка дала капітану судна інструкції пошкодити кабелі за допомогою якоря.Для цього до району Каттегат прибув корвет "Мєркурій" Чорноморського флоту росії. Судно почало заходити у російські порти "Мурманск" та "Усть-Луга" навесні 2024 року. До цього воно не відвідувало порти у РФ дев’ять років, з 2015-го.Наразі невідомо, чи пов'язана зміна маршрутів з початком співпраці з російською стороною. У статті зазначається, що НАТО складно реагувати на події в Балтійському морі, і влада уникає публічних звинувачень на адресу РФ, щоб запобігти паніці.