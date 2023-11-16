Китайське судно стало винуватцем пошкодження газопроводу у Балтійському морі

16 ноября 2023, 10:15

Про це повідомило естонське державне агенство ERR.

За даними компанії Elering, судно Newnew Polar Bear під час інциденту за допомогою якора протягнуло трубу Balticconnector на 100 метрів від місця пошкодження, внаслідок чого газопровід упродовж чотирьох кілометрів виявився зміщеним порівняно з колишнім маршрутом.Компанія та естонські експерти вже вивчають шляхи ремонту цієї ділянки та, як заявив прес-секретар Elering Айн Кестер, буде більш реалістично та дешевше замінити значно коротшу частину газопроводу, яка змістилась у точках перетину з "Північним потоком-1" та "Північним потоком-2".