Дания задержала судно, которое подозревают в порче кабелей в Балтийском море

21 ноября 2024, 10:45

Судно Yi Peng 3 под китайским флагом могло повредить кабели, соединяющие Швецию с Литвой и Финляндию с Германией, пишет LRT.

Китайское судно находилось в тех районах, где были повреждены кабели. Сухогруз принадлежит компании Ningbo Yipeng Shipping, зарегистрированной в городе Нинбо. Согласно данным китайского бизнес-реестра, компания принадлежит двум гражданам Китая.Как пишет Bild, капитаном китайского судна оказался гражданин России. По одной из версий, кабели мог оборвать спущенный в воду якорь или донный трал.На данный момент отсутствуют твердые доказательства того, что именно китайское судно виновно в повреждении двух подводных кабелей. Однако, как сообщает шведский общественный вещатель SVT, именно это судно вызывает интерес у властей.Военно-морские силы Дании вечером, 19 ноября, задержали китайский сухогруз Yi Peng 3, подозреваемый в повреждении кабелей, сообщает Defence24. Проводился ли осмотр Yi Peng 3, пока неизвестно.