Румыния запрещает судам под российским флагом заходить в свои порты

18 апреля 2022, 12:15

С 00:00 17 апреля 2022 года запрещается заход в румынские порты любых судов, зарегистрированных под российским флагом, в том числе судов, сменивших российский флаг на флаг любого другого государства или сменивших свою регистрацию в россии на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля 2022 года, — сообщает пресс-служба Румынской морской администрации.

Исключение будет сделано, если судно нуждается в помощи и ищет место убежища, нуждается в аварийной остановке в порту по соображениям безопасности или для спасения человеческих жизней.

Также уточняется, что запрет не будет распространяться на корабли, которые везут в ЕС газ, нефть и нефтепродукты, титан, алюминий, медь, несанкционные фармацевтические товары, продовольствие и т.д.