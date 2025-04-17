17 апреля 2025, 11:45

Трамп еще на год запретил доступ российским судам в порты США

"Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении российской федерации и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования стоянки и передвижения связанных с Россией судов в порты Соединенных Штатов", — говорится в указе президента США.



В заявлении главы Белого дома также говорится, что "политика и действия правительства РФ продолжают составлять чрезвычайную ситуацию национального масштаба из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений США".



Указ №14024 подписал 15 апреля 2021 года бывший президент США Джо Байден, в нем он объявил, что Соединенные Штаты запретят связанным с Россией судам заходить в американские порты.

