Китай создает собственный "теневой флот" судов для импорта российского газа

12 ноября 2025, 14:15

Китай наращивает усилия по импорту российского газа, находящегося под санкциями США, формируя собственный «теневой флот» судов, которые способны перевозить сжиженный природный газ (СПГ) и обходить ограничения, введенные против одной из ключевых отраслей российской экономики.

Об этом пишет Bloomberg.



Отмечается, что пока проект находится на ранней стадии, но данные о перемещениях и собственности танкеров в Китае уже начинают напоминать схему, применяемую в торговле российской нефтью, при которой ранее была создана аналогичная «тень» флотилия для замещения утраченных поставок в Европу. Несмотря на наличие значительных и зачастую более дешевых поставок газа по трубопроводам, Пекин стремится диверсифицировать источники топлива и одновременно укрепить энергетическое сотрудничество с Москвой.



Также подчеркивается, что создание «теневого флота» танкеров для перевозки СПГ - непростая задача. Это объясняется тем, что суда, перевозящие топливо с температурой -162°C, требуют более сложных технологий для загрузки и транспортировки, чем нефть. Издание пишет, что Китай позволит частным инвесторам владеть долей более 10% в некоторых железнодорожных и энергетических проектах, которые в основном финансировались за счет государственных средств, фактически не ограничивая участие негосударственных организаций в этих предприятиях.