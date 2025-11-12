ГлавнаяНовости
12 ноября 2025, 14:15

Китай создает собственный "теневой флот" судов для импорта российского газа

Китай наращивает усилия по импорту российского газа, находящегося под санкциями США, формируя собственный «теневой флот» судов, которые способны перевозить сжиженный природный газ (СПГ) и обходить ограничения, введенные против одной из ключевых отраслей российской экономики.

Отмечается, что пока проект находится на ранней стадии, но данные о перемещениях и собственности танкеров в Китае уже начинают напоминать схему, применяемую в торговле российской нефтью, при которой ранее была создана аналогичная «тень» флотилия для замещения утраченных поставок в Европу. Несмотря на наличие значительных и зачастую более дешевых поставок газа по трубопроводам, Пекин стремится диверсифицировать источники топлива и одновременно укрепить энергетическое сотрудничество с Москвой. 

Также подчеркивается, что создание «теневого флота» танкеров для перевозки СПГ - непростая задача. Это объясняется тем, что суда, перевозящие топливо с температурой -162°C, требуют более сложных технологий для загрузки и транспортировки, чем нефть. Издание пишет, что Китай позволит частным инвесторам владеть долей более 10% в некоторых железнодорожных и энергетических проектах, которые в основном финансировались за счет государственных средств, фактически не ограничивая участие негосударственных организаций в этих предприятиях.


