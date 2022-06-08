8 июня 2022, 11:15

Украина может полностью отказаться от импорта газа за счет развития собственной добычи и производства биогаза, заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

"Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза – до 8 млрд куб. м биогаза в год. Это очень амбициозная цель на следующие 10 лет. Но 0,5 млрд куб. м3 биогаза через 2 года вполне реально", - пишет он.Макогон привел в пример Данию, где уже 27% газа в сетях – биометан, и в последние 5-6 месяцев наблюдается стабильный рост.Дания рассчитывает иметь 100% "зеленую" газовую систему в 2030-2035 годах.