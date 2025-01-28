Швеция задержала судно из-за повреждения еще одного кабеля в Балтийском море

28 января 2025, 8:45

Речь идет о повреждении подводного кабеля связи, соединяющего Швецию с Латвией через Балтийское море. Прокуратура Швеции начала расследование по факту возможной диверсии.

Как пишет АР, скорее всего, это корабль Vezhen под флагом Мальты. Судно вышло из российского порта Усть-Луга несколькими днями ранее и находилось между Готландом и Латвией в момент предполагаемого возникновения ущерба. Сейчас судно находится в шведском порту Карлскруна.Ранее, был зафиксирован инцидент с повреждением электрокабеля Estlink 2 (подводной линии электропередачи между Финляндией и Эстонией). В случившемся подозревается танкер российского «теневого флота» Eagle S.