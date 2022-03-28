В Чернігові піймали шахрая, що продавав "гумунітарку"

28 марта 2022, 9:45

В Чернігові покидьок вирішив підзаробити легких грошей і розробив шахрайську схему.

Представляючись волонтером, він безкоштовно отримував гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, а далі реалізовував, замість того, аби роздавати її нужденним. Наприклад, хліб він продавав за 35 гривень.Накладних на товар у псевдоволонтера, звичайно, ж не було. А за місцем його мешкання, в одному з господарських приміщень, виявили цілий склад гуманітарної допомоги.Патрульні затримали наволоч та передали слідчим.Поки ми даємо відсіч ворогу, а люди змушені переховуватись у підвалах, хтось цинічно наживається на людському горі.