Громадський транспорт у Чернігові запрацює у другій-третій декаді травня

5 мая 2022, 10:15

Про це повідомляє Суспільне Чернігів. Міська рада не може швидко вирішити питання із запуском громадського транспорту з кількох причин.



Як зазначив у своєму коментарі Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко, з одного боку у місті лишилося лише 65 автобусів із 230, які можуть розпочати роботу, в Чернігові бракує водіїв та пального, а ціни на останнє значно підвищились. За таких умов вартість квитка має зрости з 8 до 10-12 гривень.

З іншого боку перевізники наперед просять близько 7 мільйонів гривень з міського бюджету на ремонт техніки, заправку та інші потреби. Проте грошей у міста немає."По-розумному зараз хоча б квартал або два, а краще до кінця року, зробити це безкоштовним – транспорт. Ми не можемо цього зробити і платити за кілометр так, як ми закладали у програму, коли будуть нові автобуси", - коментує ситуацію, яка склалась, Владислав Атрошенко.Наразі, консультації із перевізниками тривають. Чернігівський міський голова не виключає, що вирішення цього питання знайдуть в позаплановій допомозі, яка не передбачалась в бюджеті.