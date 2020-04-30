Защищенный доступ к диагностике новых автомобилей

30 апреля 2020, 10:15

С развитием технологий в автомобильной сфере и с появлением множества новых электронных систем управления, СТО получают не только возможность предложить автовладельцам новые услуги, но и сложности, которые ставят под угрозу возможность диагностики, обслуживания и ремонта современного автомобиля.



- Требования регулирующих органов ЕС и автопроизводителей к безопасности авто;

- Трудности диагностики защищенных автомобилей для независимых СТО;

- Могут ли обходные адаптеры и кабели стать альтернативой сканерам?

- Какие решения для работы с защищенными авто есть уже сейчас?



Появление все большего числа новых электронных систем управления – современных мультимедиа систем и, конечно же, систем помощи водителю (ADAS), – а также попытки их взлома, заставляют регулирующие органы ЕС и автопроизводителей повышать требования к безопасности. Так, Регламент Европейского Союза (EU Regulation 858/2018) требует от автопроизводителей начиная с сентября 2020 года защищать и ограничивать доступ к диагностике и сервисным процедурам, чтобы предотвратить попытки несанкционированного доступа в бортовую сеть автомобиля. Многие автопроизводители уже активно разрабатывают и внедряют подобные решения.





На данный момент известно, что только один концерн берет плату за доступ к диагностике защищенных автомобилей. Однако каждый производитель вправе использовать собственный подход и технологию предоставления доступа к диагностике, и это ещё одна сложность для независимых СТО. Ведь, если подходы разные, то как персоналу СТО разобраться с регистрацией, авторизацией и работать со всеми марками авто?

Если имеющийся на СТО сканер не поддерживает технологию, или не была пройдена авторизация, доступен будет, в основном, лишь базовый функционал, такой как, чтение ошибок и фактических параметров.



Не исключено, что со временем будут появляться альтернативные варианты – адаптеры и кабели, – которые позволяют обойти ЭБУ, отвечающий за доступ к диагностике и сервисным функциям, и вклиниться в разрез сети. Однако этот метод точно не будет одобрен автопроизводителями. Тем более, для независимых СТО покупка кабелей под каждую технологию и марку лишь с целью удалить ошибки или сбросить межсервисный интервал, – явно недолгосрочное решение, которое к тому же повлечет за собой дополнительные денежные и временные затраты. Важно также понимать, что впоследствии каждый ЭБУ должен будет иметь собственный шлюз безопасности, и в этом случае обходные кабели не помогут.



Помочь независимым СТО в новых реалиях готова компания Bosch, которая является производителем оригинальных сканеров для многих автопроизводителей. Кроме того, Bosch более 30 лет производит мультимарочные диагностические сканеры KTS. Компания анонсировала, что актуальная линейка сканеров Bosch KTS 560, 590, 350 и новая модель KTS 250 имеют техническую архитектуру, схожую с дилерскими приборами, что позволяет быть уверенным в технической совместимости как с текущими, так и будущими решениями автопроизводителей.

В начале 2020 года компания Bosch внедрила решения для FCA и Mercedes в сканеры KTS 560, 590, 350 и ПО ESI[tronic] 2.0, а также планирует реализовать его в своем новом сканере Bosch KTS 250 в течение текущего года. Для удобства работы персонала СТО с защищенными автомобилями диагностика и сервисные функции интегрируются в существующий интерфейс программы ESI[tronic].

Особый интерес вызывает новый сканер Bosch KTS 250, имеющий такой же диагностический функционал и сервисные функции, как его старшие братья KTS 560, 590 и 350. Впервые, вместе с новым сканером в комплекте будет идти 3-летняя обновляемая подписка, что позволит СТО получать самые свежие обновления для диагностики как традиционных, так и защищенных автомобилей, что в перспективе нескольких лет должно значительно сэкономить бюджет станции.

Есть повод СТО уже сейчас задуматься об инвестициях в диагностическое оборудование. Ведь поговорку «скупой платит дважды» ещё никто не отменял.