Bosch Connected Repair поможет автомастерским выполнять задачи до 60% быстрее

21 февраля 2019, 13:15

Современные автомастерские используют различное оборудование и программы, которые требуют ввода данных о клиенте, автомобиле, неисправностях и необходимом обслуживании.

Также требуется постоянное обновление этой информации. Для удобства хранения данных и повышения эффективности работы автомехаников компания Bosch предлагает новое программное решение Bosch Connected Repair (CoRe), которое объединяет программы, оборудование и информацию о транспортном средстве и его

владельце в одну систему.

Программное обеспечение CoRe может интегрироваться с управленческой программой автосервиса (например, 1С Автосервис), в которую мастер-приемщик вносит данные автомобиля. С помощью программы эти данные становятся доступны на всех диагностических приборах, подключенных к ПО СoRe. Это значит, что программное обеспечение объединяет сервисное оборудование СТО, имеющее компьютер, в единую сеть, тем самым делая цепочку процессов обслуживания прозрачной для любого из ее звеньев: от мастера-приемщика до диагноста. Данные автомобиля вводятся только 1 раз мастером-приемщиком, что избавляет от необходимости проводить идентификацию автомобиля во время диагностики на разных участках, например, при проверке кондиционера или диагностике двигателя. Также, для удобства работы с информацией, транспортным средствам, впервые обсуживающимся в мастерской, присваивается уникальный

идентификационный номер.

База данных CoRe позволяет сотрудникам сервиса, имеющим к ней доступ, в любой момент узнать текущее состояние ремонта автомобиля. В список

совместимого с CoRe оборудования входит оборудование для обслуживания систем кондиционирования воздуха (Bosch ACS 753, ACS

653 и их разновидности), анализа геометрии ходовой части (Bosch FWA), диагностики блоков управления (Bosch KTS + ESI[tronic]), моторной

диагностики (Bosch FSA), проверки света фар (Bosch HTD 815), анализа отработавших газов (Bosch BEA), измерения глубины протектора шин

(Bosch TTM) и диагностики тормозных систем (Bosch BSA).

Таким образом, Bosch Connected Repair исключает ошибки, допускаемые при ручном вводе информации, и дает сотрудникам возможность

концентрироваться на своей работе. Функционал CoRe экономит до 2 минут работы на каждом участке, тем самым повышая эффективность работы

мастерских до 60%.

К тому же, клиент, обращаясь к мастеру-приемщику, всегда может получить сведения о состоянии своего автомобиля. По итогу работы над

автомобилем программа CoRe составляет отчет о выполненных действиях, который отправляется клиенту по электронной почте или в бумажном виде.

При необходимости отчеты можно дополнить фотографиями значимых деталей и запчастей автомобиля, сделанными на мобильный телефон.

Фото с комментариями диагностов прикрепляются к виртуальной рабочей карте, что не только сделает работу наглядной для клиента, но и может

помочь в случае претензий с его стороны. Такой подход убеждает клиентов надежности выбранного сервиса.