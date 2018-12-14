Philips Lumify сделает ультразвуковую диагностику мобильной

14 декабря 2018, 14:15

Компания Philips представляет на рынке интеллектуальное решение Lumify – мобильный ультразвук с возможностью телемедицинских консультаций в онлайн-режиме.

В качестве дисплея используется обычный смартфон или планшет, к которому подключается ультразвуковой датчик Philips. Решение позволяет врачам провести исследование нажатием одной кнопки за считанные минуты. При этом устройство Philips Lumify формирует точные и качественные клинические изображения, которые можно передать для экспертного анализа и получить дистанционную консультацию или второе мнение.



Инновационное решение Philips Lumify избавляет врачей от необходимости транспортировки аппарата УЗИ и позволяет проводить диагностику в любое время и в любом месте. Благодаря различным УЗ-датчикам область применения прибора становится более широкой. Устройство Philips Lumify может применяться для ультразвуковых исследований сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, мягких тканей и сосудов, брюшной полости и других органов.



«Philips Lumify — это первое в своем роде портативное ультразвуковое устройство на базе мобильного приложения, предназначенное для решения различных клинических задач. Оно позволяет проводить УЗ-диагностику там, где пациенту это необходимо, и оказывать помощь в тех случаях, когда другие технологии недоступны или требуют значительных временных затрат, — комментирует Ольга Бершадская, руководитель направления «Ультразвуковые системы», компании Philips. — Для проведения исследования достаточно установить приложение на смартфон или планшет и подсоединить к нему необходимый для диагностики ультразвуковой датчик. Уверена, что мобильность и простота технологии сделают ее востребованной среди специалистов и помогут повысить скорость и эффективность оценки состояния пациентов».



Philips Lumify расширяет возможности применения метода ультразвука и делает его более доступным для нужд различных специалистов как в крупных городских лечебных учреждениях, так и в небольших сельских медицинских пунктах. При помощи Lumify врачи могут не только проводить экстренную оценку состояния пациента, но также обмениваться данными. Lumify работает на Android-устройствах, оснащенных доступом к Интернету.

