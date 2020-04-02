Philips наращивает производство медицинских решений для борьбы с COVID-19

Компания Royal Philips, мировой лидер в сфере разработки решений для здравоохранения, объявила о наращивании производства ряда продуктов и решений для интенсивной терапии, которые призваны помочь в диагностике и лечении пациентов с коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Сегодня наиболее востребованными медицинскими решениями являются мониторы состояния пациентов, аппараты ИВЛ и расходные материалы для инвазивной и неинвазивной вентиляции легких, которые применяются для лечения широкого спектра респираторных заболеваний. Другие решения Philips, которые могут помочь в борьбе с этим заболеванием и обеспечить готовность, своевременное реагирование и восстановление после вирусной инфекции, включают в себя различные системы медицинской визуализации – компьютерные томографы, мобильные рентген-аппараты и системы для ультразвуковой диагностики. С их помощью можно провести обследование пациентов и оценить динамику развития заболевания. Philips также предлагает решения в области телемедицины для палат реанимации и интенсивной терапии, а также для установления связи «врач-пациент», чтобы обеспечить уход за пациентами на дому.
Так, Philips наращивает производство аппаратов ИВЛ для клиник и планирует удвоить показатели в течение восьми недель, таким образом достигнув их четырехкратного увеличения к третьему кварталу 2020 года. Для этого компания мобилизует свою глобальную сеть поставщиков. Philips обладает широкой производственной базой по всему миру с цехами окончательной сборки в Северной Америке, Европе и Азии. Что не менее важно, у Philips также есть сеть сертифицированных поставщиков материалов и комплектующих.
В соответствии с недавним заявлением Международной торговой палаты (МТП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Philips призывает правительства разных стран содействовать расширению доступа к наиболее важным материалам и комплектующим для медицинских решений и не вводить такие ограничения, как экспортный контроль и тарифы, оказывать помощь в их логистике, а также освободить ключевых поставщиков от ограничительных мер
В Philips убеждены, что важнейшее медицинское оборудование, такое как аппараты ИВЛ для клиник и мониторы состояния пациентов, должно быть доступно по всему миру. При этом приоритет следует отдавать тем сообществам и странам, которые в нем нуждаются больше всего, применяя справедливый и этичный подход к распределению ресурсов, опираясь на официальную классификацию риска распространения COVID-19 в странах и регионах
Поскольку Philips стремится ежедневно улучшать качество жизни людей, мы хотим помочь как можно большему количеству медицинских работников справиться с растущим числом пациентов с COVID-19 в критическом состоянии, – отмечает Франс ван Хаутен, генеральный директор компании Royal Philips. – По всему миру наблюдается повышенный спрос на медицинское оборудование для диагностики и лечения людей с этим заболеванием. И сейчас мы работаем день и ночь, чтобы в течение ближайших двух месяцев удвоить объем производства аппаратов ИВЛ, а уже к третьему кварталу мы планируем увеличить эти показатели в четыре раза».
Philips активно работает с производителями медицинских технологий, представителями ВОЗ и другими органами в сфере здравоохранения, чтобы обеспечить расширение производства материалов, деталей и конечных продуктов, а также обеспечить их доставку между странами. Мы призываем всех вышеуказанных участников помочь нам в наших усилиях по спасению жизней и ускорить поставки необходимого оборудования и комплектующих. Мы верим в справедливое распределение дефицитного медицинского оборудования, и убеждены, что им будут обеспечены врачи и пациенты, которые в нем больше всего нуждаются. Параллельно с этим мы планируем обеспечить другие регионы необходимыми медицинскими решениями в ближайшие месяцы», – продолжает Франс ван Хаутен.
Усилия Philips по увеличению производства необходимых медицинских решений включают в себя:
найм дополнительных работников сферы производства и перевод нынешних сотрудников для быстрого удовлетворения возросшего спроса;
добавление технологических линий и увеличение количества смен до режима 24/7;
тесное сотрудничество с поставщиками Philips для обеспечения поставок материалов и увеличения производства;
использование инноваций Philips для изменения ассортимента смежных продуктов и удовлетворения возросшего спроса;
взаимодействие со сторонними подрядными производителями
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