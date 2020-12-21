Philips опубликовала отчет "Индекс здоровья будущего 2020"

21 декабря 2020, 14:45

Компания Philips опубликовала результаты нового международного отчета «Индекс здоровья будущего – 2020». В этом году предметом изучения стало молодое поколение врачей: его ожидания и реальное восприятие профессии. Цель исследования – выявить потребности молодых медицинских работников и тем самым определить, какие изменения необходимы для улучшения их условий труда и повышения удовлетворенности от работы. Оно также помогает узнать о барьерах, которые замедляют создание здравоохранения будущего, и обозначает области, на которые следует обратить внимание лидерам здравоохранения: образование, технологии, корпоративная культура.



Опросы «Индекса здоровья будущего – 2020» были проведены в ноябре и декабре 2019 года, на пороге глобальной пандемии COVID-19, а качественные фокус-группы – в январе-феврале 2020 года. Это позволило отразить состояние систем здравоохранения накануне кризиса. Результаты исследования показывают, что еще до пандемии медицина нуждалась в радикальных изменениях.

«Исследование «Индекс здоровья будущего – 2020» – первое глобальное исследование, посвященное опыту медицинских работников младше 40 лет. Именно от этих людей зависит, как будет развиваться медицина через 5, 10, 15 лет, – отмечает Роман Сабиров, управляющий партнер, член совета директоров компании Philips в России и СНГ. – Новое поколение врачей в России обладает большим потенциалом: оно богато на таланты и имеет доступ к нашей сильной научной традиции. Одна из основных задач сегодня – создать для молодых специалистов оптимальные условия для плодотворной работы, в частности, за счет внедрения современных цифровых технологий. И это, несомненно, в компетенции руководителей клиник, правительства и глав регионов».

По данным исследования «Индекс здоровья будущего», в России существует значительный разрыв между неклиническими знаниями и навыками, которые медицинские специалисты получают в вузах и в ординатуре, и реальной врачебной практикой.

Российские медицинские специалисты сталкиваются с недостатком образования, когда речь идет о выполнении неклинических задач, деловом администрировании и управлении стрессом. По мнению респондентов, медицинское образование совсем не подготовило их к работе с административными процессами (47%), а также к управлению стрессом и нагрузками, связанными с профессией медработника (31%).

41% российских молодых врачей не согласны, что их карьера оправдывает их ожидания или не уверены, что это так. Расхождение ожиданий с реальностью влияет и на удовлетворенность работой молодых российских специалистов: 26% из них не готовы посоветовать другим профессию врача.



«Умные» технологии могут помочь сократить административную нагрузку и оставляют врачам больше времени на заботу о пациентах. Внедрение подобных решений и обучение молодых специалистов их использованию может стать одним из ключей к исполнению карьерных ожиданий врачей в России.

России предстоит решить много задач на пути к ценностно-ориентированной модели здравоохранения. В настоящее время 92% молодых медицинских специалистов в России отмечают, что в их клиниках для оценки результата используются количественные показатели. Это выше, чем в среднем в 15 странах-участницах опроса (85%). При этом 82,5% российских молодых врачей знакомы только с названием ценностно-ориентированной модели, мало знают или вообще не осведомлены о ней. Для приближения к ценностно-ориентированному здравоохранению российским клиникам нужно смещать фокус на результаты оказанной медицинской помощи, а также работать над пониманием и осознанием принципов этой модели.



Цифровые технологии помогут трансформировать систему медицинской помощи

Стремительно развивающиеся технологии позволяют повышать надежность и качество оказания медицинской помощи. В России современные решения уже внедряются: например, осуществляется повсеместный переход на электронные медицинские карты. Данные исследования «Индекс здоровья будущего – 2020» показывают расхождение между отношением российских молодых медицинских работников к технологиям и их опытом использования современных решений на практике. Хотя они видят ценность технологий в здравоохранении, существуют препятствия, которые мешают им использовать максимальный потенциал инноваций.



83% молодых медицинских специалистов в России согласны с тем, что цифровые технологии – важный инструмент, который может помочь улучшить результаты лечения пациентов. 79% российских респондентов также уверены, что использование технологий даст им возможность уделять больше времени заботе о пациентах.



Одно их препятствий к внедрению цифровых технологий, основанных на обработке информации пациентов – их обеспокоенность вопросами конфиденциальности. Однако 83% молодых российских врачей согласны, что социальный эффект от использования анонимизированных медицинских данных более значим, чем переживания отдельных людей о безопасности конфиденциальных данных.



Согласно результатам исследования, 33% молодых российских врачей считают, что искусственный интеллект (ИИ) для повышения операционной эффективности учреждений в течении пяти лет станет самой полезной технологией, способной улучшить качество медицинской помощи в стране. Они также видят роль ИИ в улучшении собственного рабочего процесса: 76% из них уверены, что благодаря ИИ у них станет меньше административной нагрузки, а 75% – что у них появится больше времени на пациентов. Эти показатели выше, чем во многих других странах, где проводился опрос, а также выше среднего значения среди опрошенных из Европы. Кроме того, молодые врачи в России видят, что цифровые медицинские технологии потенциально могут снизить их уровень нагрузки (87%), и думают, что их внедрение уменьшит их стресс (66%). Руководителям здравоохранения в России стоит инвестировать в технологии для выполнения разных медицинских и неклинических задач, чтобы улучшать опыт как пациентов, так и врачей.



Основными препятствиями к внедрению технологических решений называют бюджетные ограничения и сложные бюрократические процессы. Только 59% российских молодых медицинских работников согласны, что клиники в их стране готовы использовать новые технологии. Это ниже, чем в среднем по 15 странам-участницам опроса, где показатель равен 78%.



Достойные зарплаты и создание благоприятной рабочей среды: что нужно менять в клиниках на уровне корпоративной культуры

Многие молодые медицинские работники обеспокоены тем, что их карьера не приносит им финансовой стабильности. 92% из них полагают, что их заработная плата недостаточна, чтобы оправдать время, затраченное на медицинское образование, и это снижает их удовлетворенность профессией врача. Для 94% респондентов уровень финансовой компенсации является важным фактором при выборе места работы. Введение программ материального стимулирования и определение достойного размера заработной платы для молодых специалистов – первостепенная задача здравоохранения.



Помимо финансового аспекта, при выборе медицинского учреждения в качестве рабочего места молодые российские врачи обращают внимание на баланс между работой и личной жизнью (80% опрошенных). Уже сейчас существуют технологии, способные препятствовать стрессу и эмоциональному выгоранию сотрудников. Их применение и внедрение гибких рабочих графиков способно создавать более привлекательные рабочие места.



Молодые врачи в России обеспокоены тем, что не могут предлагать изменения для существующей системы медицинской помощи и влиять на управление в клиниках, где они работают (только 56% из них думают, что у них есть эти возможности). Основными препятствиями они считают внутреннюю бюрократию (59%) и слишком сильную иерархию в учреждениях (46%). Это указывает на то, что руководителям медицинских учреждений нужно обратить внимание на процессы принятия решений и убедиться, что мнения молодых специалистов признаются и учитываются.



Общая выборка исследования «Индекс здоровья будущего – 2020» в 15 странах включает в себя 2867 медицинских работников в возрасте до 40 лет. Количественные опросы были проведены с 15 ноября по 27 декабря 2019 года в Австралии, Бразилии, Китае, Франции, Германии, Индии, Японии, Нидерландах, Польше, Румынии, России, Саудовской Аравии, Сингапуре, Южной Африке и США. Кроме того, с января по февраль 2020 года были проведены качественные фокус-группы среди молодых медицинских работников из пяти стран.