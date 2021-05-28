Philips отмечает 130-летие

28 мая 2021, 13:15

Компания Philips, один из лидеров в области медицинских технологий, сегодня отмечает 130-летие.

С момента основания 15 мая 1891 года в городе Эйндховене (Нидерланды) и на протяжении всей своей богатой истории компания постоянно менялась, чтобы оставаться значимой для общества. Сегодня Philips предлагает высокотехнологичные решения в сфере здравоохранения и стремится к 2030 году улучшать жизни 2,5 миллиардов людей ежегодно.



«В 130-летие компании мы отмечаем важность постоянного совершенствования технологий, благодаря которым Philips меняет к лучшему жизни огромного количества людей по всему миру, – отметил Франс ван Хаутен, генеральный директор Royal Philips. – Мы смотрим в будущее, где нас ждут новые технологии, интересные партнерства и работа, соответствующая высоким стандартам ответственного ведения бизнеса и устойчивого развития. Мы продолжим объединять усилия с экспертами и обществом, чтобы создавать инновационные решения и отвечать на актуальные вызовы здравоохранения».



В честь 130-летия Philips установит памятник Жерару Филипсу, который вместе со своим отцом Фредериком Филипсом основал компанию. Скульптуру расположат в центре города Эйндховена. Именно Жерар Филипс открыл в Эйндховене научно-исследовательские лаборатории, которые стали прочной основой для разработок Philips по всему миру. Сейчас компания располагает четырьмя инновационными центрами и множеством производственных площадок. Каждый год Philips вкладывает 1,8 млрд евро в R&D (исследования и разработки), что стимулирует рост прибыли компании и объем её интеллектуальной собственности. Сегодня в портфеле Philips 31 000 товарных знаков и 59 000 патентов на изобретение.



Philips начала свою деятельность в сфере здравоохранения во время Первой мировой войны. В эти годы компания применила опыт, наработанный во время производства лампочек, в ремонте и изготовлении рентгеновских трубок. Благодаря изменению их конструкции удалось минимизировать излучение и улучшить качество визуализации. С тех пор Philips разрабатывала решения практически для всех видов лучевой диагностики – от ультразвуковых исследований до магнитно-резонансной и компьютерной томографии.