Philips приобрела компанию Spectranetics

13 июля 2017, 12:45

Компания Royal Philips, мировой лидер в сфере разработки решений для здравоохранения, объявила о приобретении американской Spectranetics, лидера в области сосудистых интервенций.

Общая сумма сделки составляет 1,9 млрд евро (2,16 млрд долларов), исходя из расчета стоимости одной акции в 38,5 долларов, что на 27% выше котировок к закрытию торгов 27 июня. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2017 года.



«Мы рады объявить о приобретении компании Spectranetics. Это событие продолжает ряд крупных сделок компании, которые позволяют Philips укрепить свои позиции и расширить портфель решений для всех этапов континуума здоровья, – подчеркнул Франс ван Хаутен, генеральный директор Royal Philips. – С момента объединения с компанией Volcano в начале 2015 года мы уверенно продолжаем нашу стратегическую экспансию в сфере медицинских решений для лечения болезней сердца и закрепляем этот успех приобретением Spectranetics. Мы ожидаем, что сделка будет способствовать увеличению прибыли к 2018 году. Высококонкурентая продукция Spectranetics в сочетании с нашим портфелем интервенционного оборудования, систем визуализации, программного обеспечения и сервиса позволит врачам улучшить результаты лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями».



Philips занимает лидирующие позиции на рынке медицинской визуализации для малоинвазивных вмешательств, объем которого, по оценкам экспертов, превышает 6 млрд евро. Более того, компания имеет обширное портфолио инновационных решений для исследований сердца и сосудов, а также сеть клинических консультантов, клиентов и партнеров по всему миру. Spectranetics является лидером в области оборудования для коронарных и периферических сосудистых вмешательств. Компания также предлагает решения для минимально инвазивного удаления электродов имплантируемых кардиовертер-дефибрилляторов и кардиостимуляторов. В настоящее время темпы роста Spectranetics выражаются двузначными числами, а продажи в 2017 году, по разным оценкам, составят от 293 до 306 млн долларов.



«Сочетание инноваций Philips в области медицинской визуализации с решениями и опытом Spectranetics в сфере разработки оборудования для лечения болезней сердца и сосудов открывает перед нами новые возможности и потенциал для роста. Став частью Philips, мы сможем значительно расширить портфель разработок. Мы с огромным уважением относимся к компании и убеждены, что наши ценности, культура и подход к инновациям совпадают. Мы разделяем стремление Philips улучшать жизни людей во всем мире, а также ожидаем, что процесс объединения будет максимально комфортным», – отметил Скотт Дрейк, президент и генеральный директор компании Spectranetics.



По завершении сделки 900 сотрудников компании Spectranetics станут частью подразделения медицинской визуализации Philips. Ожидается, что к 2020 году объем бизнеса объединенного подразделения Philips Volcano и Spectranetics достигнет 1 млрд евро (1,14 млрд долларов).

