22 декабря 2017, 9:45

Philips покупает компанию Forcare

Royal Philips объявила о приобретении Forcare — новатора в области интероперабельного программного обеспечения.



Разработки компании сделали возможным быстрый и бесперебойный обмен данными между различными медицинскими системами и информационными решениями на уровне департаментов, предприятий и систем здравоохранения. Интеграция разработок и команды Forcare в структуру Philips позволит выпускать на рынок более эффективные информационные решения для качественного ухода за пациентами, улучшения результатов лечения и оптимизации управления инфраструктурой больниц. Финансовые детали сделки не раскрываются.



В эпоху повсеместной интеграции оказание качественной и эффективной медицинский помощи невозможно без отлаженной бесперебойной связи и обмена клинической информацией. Сочетание передовых решений Philips для хранения и обработки данных (IntelliSpace Universal Data Manager), организации рабочего процесса (IntelliSpace PACS), визуализации (Illumeo), совместной работы (IntelliBridge Enterprise) и интероперабельной платформы Forcare позволит Philips укрепить свои лидерские позиции в сфере интеллектуальных ИТ-решений и обмене медицинскими данными на всех этапах континуума здоровья.



«Благодаря приобретению Forcare мы получим уникальный опыт и сможем внедрить новые стандарты для того, чтобы объединить между собой ИТ-системы, эффективно управлять и обмениваться клиническими данными, а также организовать надежный и безопасный доступ к информации для врачей и пациентов в различных лечебных учреждениях», — отметил Сергей Лаванов, руководитель отдела медицинской информатики Philips.



«Мы занимаем лидирующие позиции в сфере интеграции информационных систем. Благодаря нашим разработкам стал возможен мгновенный и бесперебойный обмен изображениями, клиническими результатами и другой информацией, — подчеркивает Харм-Ян Весселс, генеральный директор компании Forcare. — Я горжусь, что наша команда станет частью Philips — компании, обладающей широким портфелем инновационных решений в области клинической информатики и проектами по всему миру. Присоединение к Philips позволит нам приблизиться к нашей цели – обеспечить совместимость и масштабируемость информационных систем в сфере здравоохранения для расширения возможностей врачей и пациентов».



Forcare была основана в 2006 году и насчитывает порядка 70 сотрудников. Штаб-квартира компании находится в Нидерландах, а офисы расположены в Германии, Великобритании и Канаде. Лечебные учреждения по всему миру используют программное обеспечение Forcare для управления обменом данных и оптимизации рабочих процессов.



Среди партнеров Forcare множество компаний, разрабатывающих программное обеспечение в области медицинской информатики и системных ИТ-интеграторов, таких как: TeraMedica — разработчик вендор-независимого архива (VNA) медицинских данных (в 2015 г. приобретена компанией Fujifilm); Merge — разработчик систем обработки медицинских изображений, интероперабельного программного обеспечения и клинических систем (в 2015 г. компания стала частью подразделения IBM Watson Health); McKesson — фармацевтическая компания и разработчик программного обеспечения для медицинской радиологии; TeraRecon — разработчик систем анализа медицинских изображений; CTG — системный ИТ-интегратор в Бельгии; IMT — системный ИТ-интегратор в США и Канаде.

