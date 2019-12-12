Philips запускает платформу IntelliSpace AI Workflow Suite

12 декабря 2019, 10:15

Компания Royal Philips, мировой лидер в сфере разработки решений для здравоохранения, анонсировала запуск платформы IntelliSpace AI Workflow Suite призванной помочь лечебным учреждениям плавно внедрить приложения на базе искусственного интеллекта (ИИ) в работу с медицинскими изображениями.

IntelliSpace AI Workflow Suite – является частью семейства решений Philips для лучевой диагностики. Эта универсальная платформа включает в себя полный набор необходимых приложений для интеграции и централизованного управления алгоритмами ИИ, структурирует результаты радиологических исследований и делает их доступными во всей клинике там, где это необходимо. Партнерами-создателями приложений для платформы стали компании Aidoc, MaxQ AI, Quibim2, Riverain Technologies и Zebra Medical.



Презентация IntelliSpace AI Workflow Suite состоялась в рамках ежегодного конгресса Североамериканского радиологического общества RSNA-2019. Медицинский центр Лейденского университета в Нидерландах недавно подписал соответствующее соглашение и станет первым учреждением, которое будет использовать данную платформу в диагностических целях.



При внедрении в инфраструктуру отделения и всей клиники IntelliSpace AI Workflow Suite автоматически направляет клинические данные в соответствующее приложение ИИ внутри экосистемы клиники, что обеспечивает автоматический предварительный анализ данных без участия пользователя. Затем программа выдает готовый результат обработки специалисту. Платформа отвечает стремлению Philips предоставлять клиникам открытые и универсальные решения для ИИ в медицинской визуализации. Технология нативно интегрируется с другими решениями Philips в области диагностической визуализации и медицинской информатики. IntelliSpace AI Workflow Suite также может использоваться с оборудованием других производителей. Кроме того, платформа поддерживает машинное обучение различных приложений на основе ИИ (в том числе самостоятельных разработок и стартапов) с использованием локальных данных.

Philips – лидер в сфере ИИ



Недавно консалтинговая фирма Frost & Sullivan признала Philips компанией года в сфере искусственного интеллекта для улучшения интерпретации медицинских изображений. Это произошло благодаря тому, что компания подходит к ИИ в радиологии как к прорывной стратегии в медицинской информатике. Philips сочетает экспертизу в ИИ с глубокими знаниями клинического и операционного контекста. Компания внедряет ИИ в рабочий процесс на всех этапах, чтобы обеспечить индивидуальный подход к каждому пациенту.



В платформе Philips IntelliSpace AI Workflow Suite уже сейчас доступны алгоритмы ИИ следующих компаний-партнеров:



Aidoc: алгоритм для анализа внутричерепных кровотечений, трещин в шейном отделе позвоночника и эмболии легочных сосудов;



MaxQ AI: алгоритм, включающие в себя платформу ACCIPIO для анализа внутричерепных кровотечений и инсульта;



Quibim: алгоритм для обнаружения повреждений головного мозга, для классификации рентгенограмм грудной клетки, оценки эмфиземы, концентрации жира и железа в печени и анализа атрофии мозга;



Riverain Technologies: алгоритм, включающие в себя ClearRead bone suppression, технологию очищения снимков грудной клетки от изображений костей, и ClearRead CT, улучшающую результативность КТ;



Zebra Medical: алгоритм для анализа внутричерепных кровотечений и пневмоторакса.

