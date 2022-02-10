Philips представила новый портфель решений для МРТ на основе ИИ

10 февраля 2022, 12:15

Компания Philips представила новый портфель решений в области магнитно-резонансной томографии (МРТ) на ежегодном конгрессе Северо-Американского радиологического общества (RSNA) – крупнейшем в мире событии в области лучевой диагностики, которое состоится 28 ноября – 2 декабря 2021 года в Чикаго, США. Интеллектуальные решения, которые продемонстрировала Philips, призваны ускорить МР-исследования, улучшить рабочие процессы в отделении, а также повысить качество диагностики.



Поскольку значимость МР-визуализации в постановке точного диагноза постоянно возрастает, отделения радиологии сталкиваются со значительными трудностями. Среди таковых увеличенная нагрузка ввиду отложенного спроса на процедуры в клиниках. Другие факторы – растущее число сложных случаев и общемировая нехватка квалифицированных специалистов. Становится очевидной необходимость интеллектуальных диагностических систем, оптимизированных рабочих процессов и интегрированных клинических решений. Своевременно внедренные технологии сокращают время диагностики, увеличивают пропускную способность отделения, снижают количество повторных исследований и повышают удовлетворенность сотрудников и пациентов.



Новая МР-система MR 5300 была представлена публике впервые на конгрессе RSNA 2021. Решение уже одобрено для применения в США Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Технология BlueSeal, внедренная в этом томографе, позволяет многократно сократить использование жидкого гелия – 7 литров используется вместо стандартных 1500. Сжиженный газ «запечатывается» в магните на этапе производства, что исключает утечки: таким образом гелия хватает на весь срок службы оборудования. А инструменты ИИ, которыми оснащен томограф MR 5300, упрощают и автоматизируют сложные клинические и операционные процессы в клиниках. Все это позволяет расширить доступность качественной медицинской помощи.



Широкий угол обзора MR 5300 (55 см) обеспечивает большую зону анатомического покрытия. Инструменты на базе ИИ, а также ультралегкие катушке dStream Breeze помогают добиться высокого качества изображений, особенно при сканировании сложных областей, таких как позвоночник или брюшная полость. Система позволяет упростить и автоматизировать сложные клинические и операционные задачи, что помогает увеличить продуктивность и стабильность радиологических отделений.



Еще одно решение, которое Philips представила на RSNA, – новая система для оптимизации рабочих процессов на основе искусственного интеллекта MR Workspace. Технология сокращает путь от получения изображения до постановки диагноза с помощью автоматических инструментов. Интуитивная панель управления помогает планировать рутинные исследования и повышает уверенность врачей, предлагая подсказки и нужные карточки процедур в отделении радиологии.

Philips представила на RSNA2021 новый МРТ MR 7700 с возможностью мультиядерной визуализации. Система подходит для клинических исследований и позволяет ученым находить новые методики МР-диагностики. Надежные XP-градиенты обеспечивают стабильность при сложных исследованиях, а технология на основе ИИ помогает добиться отличных результатов в клинической практике. Другие преимущества решения – возможность диффузионной визуализации, отличное соотношение сигнала/шума и программа регистрации движения. Система позволяет с точностью оценивать как анатомические, так и функциональные особенности исследуемой области.

На RSNA 2021 Philips также запустила новую платформу реконструкции изображения – SmartSpeed. Эта платформа позволяет применять алгоритм ИИ Adaptive-CS-Net непосредственно к МР-сигналу. Решение стало продолжением технологии улучшения изображений Compressed SENSE, с которым исследования занимают меньше времени при эквивалентном качестве изображений.



Технология SmartSpeed поможет отделениям радиологии увеличить пациентопоток и повысить диагностическую уверенность врачей в работе с самыми разными клиническими случаями, с пациентами, испытывающими боли или трудности с задержкой дыхания, а также людьми с имплантатами, ограничивающими МР-исследования. SmartSpeed совместима с 97% клинических протоколов.