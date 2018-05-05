Philips запускает ИИ-платформу для решения медицинских задач

5 мая 2018, 11:55

Royal Philips объявила о запуске платформы HealthSuite Insights с целью развития и применения аналитики и искусственного интеллекта (ИИ) в ключевых областях здравоохранения.

Впервые представленная на конференции HIMSS 2018, платформа HealthSuite Insights предоставляет ученым, клиницистам, разработчикам программного обеспечения и другим представителям сферы здравоохранения доступ к расширенным возможностям хранения и анализа медицинских данных. Платформа предлагает инструменты и технологии для создания, обслуживания и применения решений с искусственным интеллектом. Insights Marketplace – часть HealthSuite Insights – станет первой экосистемой данных, в которой активы Philips и других компаний будут доступны для использования и лицензирования.



Технологии ИИ в здравоохранении имеют большой потенциал для повышения качества оказания медицинской помощи и улучшения результатов лечения пациентов. Однако разработка и внедрение технологий ИИ в медицину может занять много времени и средств. HealthSuite Insights призван облегчить логистические проблемы применения ИИ в исследовательских и клинических целях. Новая платформа ускорит разработку аналитических решений и снизит общую стоимость развития ИИ.

Качество применения искусственного интеллекта зависит от качества данных, которые вы используете вместе с ним. Мы разработали платформу HealthSuite Insights для тех, кто ежедневно работает с данными пациентов: врачей, консультантов и руководителей лечебных учреждений. С HealthSuite Insights они могут собрать всю необходимую информацию о пациентах и использовать возможности искусственного интеллекта для ранней и точной диагностики, своевременного лечения и, как результат, повышения эффективности работы клиники.



Качество применения искусственного интеллекта зависит от качества данных, которые вы используете вместе с ним. Мы разработали платформу HealthSuite Insights для тех, кто ежедневно работает с данными пациентов: врачей, консультантов и руководителей лечебных учреждений. С HealthSuite Insights они могут собрать всю необходимую информацию о пациентах и использовать возможности искусственного интеллекта для ранней и точной диагностики, своевременного лечения и, как результат, повышения эффективности работы клиники.

Проверенные инструменты и технологии



Инструменты и технологии, реализованные в платформе HealthSuite Insights, уже сейчас позволяют использовать машинное и глубинное обучение в решениях Philips для диагностики и мониторинга пациентов, а также в сфере онкологии и геномики. Благодаря этой платформе Philips помогает лучше понять клинические и операционные процессы для повышения профессионализма работников здравоохранения.



Изначально Insights Marketplace предлагает активы Philips, в том числе разработки научно-исследовательского подразделения компании Philips Research. Проверенные данные Philips будут добавлены уже в этом году. В конце 2018 года база данных Insights Marketplace пополнится активами, представленными третьими лицами.