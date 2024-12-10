Один из семи европейских центров развития ИИ будет в Барселоне

10 декабря 2024, 15:15

Еврокомиссия отобрала страны для создания «фабрик искусственного интеллекта», не забыв про Испанию. Об этом поведал министр цифровой трансформации Оскар Лопес.

Испанская «фабрика ИИ» разместится в Барселонском центре суперкомпьютеров (BSCAIF), где находится один из самых мощных компьютеров в мире. На развитие искусственного интеллекта он получит 200 млн евро.Акцент будет сделан на упрощении доступа к технологиям для малого и среднего бизнеса, а также на развитии ИИ в здравоохранении, экологии, финансах, образовании, искусстве, автономных системах.