Благодаря ИИ люди смогут работать всего 3 дня в неделю — Билл Гейтс

27 ноября 2023, 8:15

Предприниматель, общественный деятель и миллиардер отметил, что рабочие места искусственный интеллект у людей не отберет, а наоборот - упростит жизнь таким образом, что много работать не придется.

Как пишет Business Insider, Гейтс считает, что основную нагрузку на себя будут брать машины, например, производить еду и так далее.О том, что с развитием ИИ продолжительность рабочей недели сократится, в октябре изданию Bloomberg говорил и глава финансовой корпорации JPMorgan Джейми Даймон: «Ваши дети будут жить до 100 лет и не будут болеть раком благодаря технологиям, а работать они будут, скорее всего, три с половиной дня в неделю».