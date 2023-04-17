17 апреля 2023, 16:15

Европарламент планирует ввести жесткие требования к использованию ИИ

Европарламент планирует ввести жесткие требования к использованию искусственного интеллекта, - пишет FT.

В частности, ЕП планирует заставить разработчиков чат-ботов, таких как OpenAI, сообщать, используют ли они материалы, защищенные авторским правом.

Ответственность за злоупотребление программами ИИ хотят возлагать на разработчиков.

Обсуждается и запрет на использование распознавания лиц в общественных местах при любых обстоятельствах.

Закон могут принять в 2024 году.

Илон Маск создал компанию X. AI, которая будет заниматься исследованиями в области искусственного интеллекта, сообщает The Wall Street Journal.
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