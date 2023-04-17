Европарламент планирует ввести жесткие требования к использованию ИИ

17 апреля 2023, 16:15

Европарламент планирует ввести жесткие требования к использованию искусственного интеллекта, - пишет FT.



В частности, ЕП планирует заставить разработчиков чат-ботов, таких как OpenAI, сообщать, используют ли они материалы, защищенные авторским правом.

Ответственность за злоупотребление программами ИИ хотят возлагать на разработчиков.Обсуждается и запрет на использование распознавания лиц в общественных местах при любых обстоятельствах.Закон могут принять в 2024 году.Илон Маск создал компанию X. AI, которая будет заниматься исследованиями в области искусственного интеллекта, сообщает The Wall Street Journal.