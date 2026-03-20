Барселона подключит ИИ к светофорам

20 марта 2026, 8:15

Барселона планирует запустить первые светофоры, управляемые искусственным интеллектом, в конце года.

А в следующем — уже внедрить их в реальных городских условиях на ограниченной территории. ИИ будет подстраивать фазы светофоров под текущие потоки транспорта и пешеходов.Мэрия сейчас открывает через Barcelona Innova Lab Mobility окно для подачи предложений от компаний и экспертов, которое продлится до середины мая, а победителей объявят осенью на Tomorrow Mobility. Пилотные испытания начнутся в зонах с несколькими перекрёстками, а на следующем этапе система может дойти до крупных узлов вроде площади Альфонсо Комин, улицы Сантс или проспекта Меридиана.