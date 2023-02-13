13 февраля 2023, 17:15

Ippon представляет трехфазные ИБП Ippon Innova RT II 33 мощностью от 100 до 210 кВт. ИБП предназначены для быстрой и простой установки в электрощитовых, серверных или промышленных помещениях, имеют широкий температурный диапазон, надежную защиту от перегрузок и проблем с напряжением в сети для защиты критически важных устройств.

Ippon Innova RT II 33 обеспечивает до 96 % КПД в режиме двойного преобразования и до 98,5% в режиме энергосбережения ECO, коэффициент мощности – 1,0, перегрузочная способность 150% – 400 мс. Время переключения на питание от аккумулятора – 0 мс. Эта модель имеет широкий температурный диапазон, надежную защиту от короткого замыкания, перегрузки и высоковольтных выбросов.Ippon Innova RT II 33 имеет компактные размеры, поэтому удобен для установки в небольших помещениях, например, серверных комнатах. Одна из особенностей – возможность добавления дополнительных батарейных модулей. Кроме этого, до четырех ИБП этого типа можно объединить в единую параллельную систему, чтобы создать резерв мощности и увеличить время работы в соответствии с потребностями.Управление ИБП осуществляется через сенсорный ЖК-экран и звуковое оповещение. Для контроля состояния ИБП используется дистанционное управление и мониторинг в соответствии с протоколами SNMP (опционально) и Modbus или через разъемы USB type-B и RS232. Пуско-наладочные работы осуществляются сервисной службой Ippon или компаниями-партнерами, благодаря этому ваш ИБП будет корректно и безопасно настроен для надежной работы и оптимальной производительности.