Eaton расширяет линейку ИБП 93PS для систем небольшой мощности

8 ноября 2017, 12:15

Компания Eaton объявила, что оптимизирует линейку ИБП 93PS под более низкие мощности (8 и 10 кВт).

Eaton 93PS является наиболее передовым трехфазным ИБП, который призван обеспечивать высокую надежность при низкой стоимости владения для серверных комнат и в таких важных сферах применения ИТ-технологий, как больницы и коммерческие и производственные объекты. Расширение линейки за счет более низких номинальных мощностей даст возможность ИТ-специалистам выбирать оптимальный ИБП под свои нужды в модульной или моноблочной версии. Это поможет специалистам снизить затраты на оборудование и энергопотребление и обрести более гибкий подход к управлению системой. Новые модели поступят в продажу в 4-м квартале 2017 г.

Рынок ИБП становится все более экономичным, однако до последнего времени клиентам приходилось приобретать модели высокой мощности из-за лучших характеристик и высокой отказоустойчивости. Модель 93PS была создана в ответ на потребность рынка в ИБП с улучшенными параметрами, оптимизированном под небольшое энергопотребление. Новая линейка 93PS Eaton предлагает устройства с такими же техническими характеристиками, как у старших моделей с более высокой номинальной мощностью, но по более доступным ценам.



Новые модели оптимизированы для более низкой мощности и доступны в моноблочной конструкции, которая предлагает наилучшие характеристики плотности мощности на квадратный метр занимаемой площади. Линейка 93PS оснащена передовыми технологиями Eaton, позволяющими максимально снизить общую стоимость владения. Уровень эффективности моделей линейки 93PS составляет более 96%. Кроме того, при использовании системы энергосбережения Eaton (ESS), которая является наиболее быстрореагирующей архитектурой энергосбережения, модели линейки 93PS могут достигать 99% эффективности, что обеспечивает еще большую экономию энергии и снижение общей стоимости владения.



«Ранее специалистам, работающим с системами небольшой мощности, приходилось либо иметь дело с устаревшими технологиями, либо приобретать ИБП с хорошими характеристиками, но рассчитанные на излишне высокие мощности», - заявляет Теппо Хенттонен (Teppo Henttonen), менеджер по маркетингу в сегменте решений по энергоснабжению особо важных объектов Eaton. «Клиентам нужны решения с функциональностью премиум-класса, точно соответствующие их требованиям и позволяющие им сократить расходы».



Линейка 93PS обладает несколькими уникальными особенностями, которые позволяют максимизировать отказоустойчивость оборудования на особо важных объектах. Эти особенности включают Hot Sync, запатентованную технологию Eaton для распределения нагрузки между ИБП, которая устраняет единые точки отказа в параллельно работающей системе ИБП, а также технологию Advanced Battery Management (ABM), которая обеспечивает интеллектуальный заряд батарей и продлевает срок службы батарей. Eaton 93PS также включает функции, обеспечивающие безопасную установку и использование благодаря предварительно разработанным, протестированным и установленным интегрированным компонентам безопасности, таким как защита от обратного напряжения и сверхбыстрые предохранители в статическом переключателе.



Новые модели также поддерживают программное обеспечение Eaton Intelligent Power Management (IPM), которое идеально подходит для небольших дата-центров, в особенности из-за его способности интегрироваться с существующими системами и автоматизировать функции управления электропитанием. IPM позволяет дата-центру или ИТ-менеджеру контролировать ИБП и управлять им с помощью единой панели как частью энергетической и ИТ-инфраструктуры. Веб-интерфейс позволяет осуществлять мониторинг нескольких ИБП и другого электрооборудования. В виртуализированных дата-центрах IPM можно связать с существующими системами управления виртуализацией, что позволяет пользователям легко настраивать автоматизацию, основанную на политиках, при проблемах с электропитанием, например, для сброса нагрузки, управляемого завершения работы и других подобных операций.



В линейку 93PS войдут модели на 8 и 10 кВт, с внутренними батареями или без, а также с внешними батарейными шкафами.