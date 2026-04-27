Токаев запустил умный город и бесплатные школы ИИ по всему Казахстану

27 апреля 2026, 8:45

Президент Казахстана Токаев посетил Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai в Астане и дал старт сразу нескольким проектам.

В рамках визита запущен Astana Smart City - единая ИИ-платформа, объединяющая все городские данные и системы в режиме реального времени. Параллельно по всей стране масштабируется сеть Tomorrow School - школы ИИ теперь открываются в 14 регионах. Обучение бесплатное, для всех старше 18 лет - даже для тех, кто делает первые шаги в IT.Для подростков 12-18 лет - Центр креативных технологий TUMO Astana: программирование, разработка игр, анимация, робототехника, 3D-моделирование и цифровая музыка.