В Казахстане запущен первый криптофонд в Центральной Азии

2 октября 2025, 10:45

В Казахстане начал работу первый криптофонд Центральной Азии - Alem, учрежденный Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития.

Фонд ориентирован на долгосрочные инвестиции в цифровые активы и формирование стратегических резервов. В перспективе Alem может стать государственным инструментом накоплений.«Создание криптофонда Alem - это шаг к продвижению цифровых финансов в Казахстане», - заявил министр цифрового развития Мадиев.Стратегическим партнером фонда выступает Binance Kazakhstan. В рамках сотрудничества Alem уже совершил первую инвестицию - в токены BNB, которые используются для транзакций и управления в сети Binance.