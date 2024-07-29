В Центральной Азии наращивают расходы на оборону

29 июля 2024, 9:45

Страны Центральной Азии увеличили траты на военные нужды на фоне меняющейся геополитики, пишет Voice of America.

Отмечается, что чиновники связывают это с региональными конфликтами, но эксперты сомневаются, что наращивание военных расходов повысит стабильность.



По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в прошлом году Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан потратили на оборону $1,8 млрд. Официальные лица в регионе объясняют растущие расходы такими факторами, как война в Украине, конфликт между Арменией и Азербайджаном, пограничные споры в Центральной Азии и нестабильность в Афганистане.



Согласно источнику, эксперты считают, что рост расходов не поможет повысить политическую стабильность в Центральной Азии и это все «вопрос престижа, поскольку авторитарные лидеры любят выставить напоказ дорогое оружие».

