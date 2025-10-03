ГлавнаяНовости
3 октября 2025, 8:15

В Сирии учреждена государственная нефтяная компания

Президент Сирии аш-Шараа подписал указ, согласно которому в стране учреждена «Сирийская нефтяная компания» (SPC), полностью принадлежащая государству.

Ее штаб-квартира будет расположена в Дамаске, а Совет директоров компании возглавит министр энергетики страны.

В вышеупомянутом указе отмечены основные цели создания этой компании: 

▪️ Развитие профессиональной инвестиционной среды;
▪️ Обеспечение управления, прозрачности и подотчетности;
▪️ Выход на мировые рынки нефти и газа;
▪️ Повышение конкурентоспособности на региональном и международном уровнях.
