В Сирии учреждена государственная нефтяная компания

3 октября 2025, 8:15

Президент Сирии аш-Шараа подписал указ, согласно которому в стране учреждена «Сирийская нефтяная компания» (SPC), полностью принадлежащая государству.

Ее штаб-квартира будет расположена в Дамаске, а Совет директоров компании возглавит министр энергетики страны.В вышеупомянутом указе отмечены основные цели создания этой компании:▪️ Развитие профессиональной инвестиционной среды;▪️ Обеспечение управления, прозрачности и подотчетности;▪️ Выход на мировые рынки нефти и газа;▪️ Повышение конкурентоспособности на региональном и международном уровнях.