Сирийские авиалинии возобновили полеты в Стамбул после 12-летнего перерыва

11 июня 2025, 13:45

Национальный авиаперевозчик Сирии Syrian Airlines впервые с 2011 г. выполнил регулярный рейс по маршруту Дамаск-Стамбул. Об этом сообщает TRT Haber.

Авиасообщение между странами было приостановлено в связи с началом гражданской войны в Сирии и резким ухудшением двусторонних отношений. Возобновление рейсов стало возможным на фоне постепенного восстановления диалога между Анкарой и Дамаском.

Эксперты рассматривают этот шаг как «важный сигнал о потеплении в отношениях между странами и возможном расширении сотрудничества». Ожидается, что в ближайшее время стороны увеличат частоту полетов и продолжат развивать авиасообщение.