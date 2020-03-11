Прямые сезонные рейсы между Киевом и Даламаном от Turkish Airlines

11 марта 2020, 10:45

Полеты будут выполняться в аэропорт Борисполь два раза в неделю по вторникам и пятницам с ночным вылетом из Даламана и утренним вылетом из Киева.

Время в пути составит около 2,5 часов. На линии будут задействованы среднемагистральные самолеты Boeing 737-800.

Авиабилеты Киев-Даламан уже продаются по цене от $200 в обе стороны при полете в эконом-классе и от $400 в обе стороны при полете бизнес-классом. Все билеты включают перевозку ручной клади, багажа и питание.

Маршрут в 2020 году станет первым в Украину, который Turkish Airlines будет выполнять не из Стамбула. Сейчас крупнейший авиаперевозчик Турции совершает полеты из нового аэропорта Стамбула в аэропорт Борисполь, Львов, Одессу, Херсон, Запорожье и Харьков.