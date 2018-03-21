Pegasus будет чаще летать в Анкару из Киева

21 марта 2018, 16:45

С начала апреля авиакомпания Pegasus Airlines увеличивает частоту полетов между Киевом и Анкарой с 7 до 11 рейсов в неделю.

Текущее расписание с семью ночными вылетами в неделю дополнят четыре дневных рейса по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.Вылет из Анкары в 10:10, прилет в аэропорт «Киев» (Жуляны) – в 12:30 (время местное). Вылет из Киева в эти же дни будет в 13:10, а прибывать в Анкару самолет будет в 15:25 по местному времени.Новые рейсы предоставят пассажирам дополнительные возможности для комфортного планирования путешествий и сократят время ожидания стыковочных рейсов в Анкаре.Стоимость билетов Киев-Анкара стартует от 66,50 у.е. В стоимость перелета включены провоз 20 кг багажа и 8 кг ручной клади.