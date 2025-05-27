США и Сирия договорились об уничтожении химоружия

27 мая 2025, 8:15

Президент Сирии аш-Шаара и спецпредставитель США по Сирии Баррак на встрече в Стамбуле достигли договоренности о полном уничтожении химического оружия на территории Сирии и интеграции «Сирийских демократических сил» (SDF) в госструктуры.

Обе стороны выразили согласие по ключевым вопросам безопасности, включая охрану границ и борьбу с терроризмом.Кроме того, была подтверждена важность выполнения сирийско-израильского «Соглашения о разъединении сил» 1974 г.

Соглашение о разъединении сил между Израилем и Сирией, положившее конец войне Судного дня, было подписано между двумя странами 31 мая 1974 г. В рамках соглашения были проведены линии разделения израильско-сирийской границы и создана буферная зона, которая, в основном, была определена на сирийской стороне.