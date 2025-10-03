Дуров встретился с Токаевым и объявил о создании ИИ-лаборатории в Казахстане

3 октября 2025, 10:45

Президент Казахстана встретился с основателем Telegram на форуме Digital Bridge 2025 в Астане, сообщает пресс-служба Токаева.

Они обсудили вопросы сотрудничества в сферах образования, искусственного интеллекта и кибербезопасности.Затем Дуров объявил об открытии ИИ-лаборатории в Казахстане, сообщает 24kz."В первую очередь мы реализуем совместный проект Telegram и суперкомпьютерного кластера Казахстана, запущенного министерством искусственного интеллекта. Данная технология позволит более чем 1 млрд людей использовать функции ИИ конфиденциально, прозрачно и эффективно. Мы надеемся, что казахстанский суперкомпьютерный кластер станет первым крупным поставщиком вычислительных мощностей для этой сети", — рассказал он.