Telegram передав дані 10 тисяч користувачів владі Заходу, — радіо France Info

20 января 2025, 12:15

Радіо повідомляє, що Павло Дуров у суді Франції заявив, що Telegram щомісяця видаляє від 15 до 20 мільйонів облікових записів за порушення закону і підкреслив, що месенджер не призначений для використання злочинцями.



Нагадаємо, Дуров був затриманий у Франції в серпні 2024 року за звинуваченням у зв'язках з організованою злочинністю, включаючи відмову надати дані владі. Пізніше його відпустили під заставу із забороною залишати країну.