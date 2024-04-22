22 апреля 2024, 9:45

У Telegram з'явиться можливість залишати чайові творцям контенту

Про це засновник месенджера Павло Дуров повідомив на конференції у Дубаї.

Також у месенджері з'явиться можливість купувати цифрові товари за криптовалюту.
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