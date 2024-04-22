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22 апреля 2024, 9:45
У Telegram з'явиться можливість залишати чайові творцям контенту
Про це засновник месенджера Павло Дуров повідомив на конференції у Дубаї.
Також у месенджері з'явиться можливість купувати цифрові товари за криптовалюту.
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