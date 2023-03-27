На Хмельниччині ліквідували ворожу ботоферму

27 марта 2023, 17:45

Житель Кам’янець-Подільського у своїй оселі організував роботу апаратно-програмного комплексу для реєстрації великої кількості облікових записів соцмереж.

З бот-акаунтів розповсюджувалися фейки та протиправний контент для поширення «зради» у суспільстві. При цьому дописи й коментарі з прокремлівськими наративами публікували нібито від імені пересічних громадян, які проживають в Україні. Ботоферма нараховувала щонайменше 2 тис. фейкових акаунтів.За оперативними даними, клієнтами сервісу були й представники спецслужб рф.Крім цього встановлено, що так званні «віртуальні» номери використовувались орендарями для реєстрації облікових записів на майданчиках оголошень і подальшого вчинення шахрайства та фішингових розсилок.Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 361 ККУ. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років ув’язнення.